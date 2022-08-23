İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik 'Cuma' uyarısı: Gram altın sizin gördüğünüz gibi değil, canınızı yakmayın!

Ons altın fiyatları 6 gündür Aralıksız düşünü sürdürürken; İslam Memiş'ten altın için son dakika uyarısı geldi...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son videosunda gram altın için çarpıcı uyarılar yapıp 'canınız yanmasın' dedi. Memiş, euro'nun doların da altına gerilemesinin nedenlerini sıralarken, cuma günü için de bir 'dalgalanma' uyarısı da yaptı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın gibi tavsiye geldi. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını hatırlatan Memiş, o gün bir dalgalanma yaşanacağının altını çizdi. Dolar ve altın fiyatlarının televizyon ekranlarında göründüğünden çok daha yüksek olduğunu belirten İslam Memiş, "Sadece satın alma için değil, bozdurma için dahi ekranlardaki fiyatlar geçerli değil. Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın. Gram altın TL 1023-1028 aralığında, elinizdekini tutup da 1007'den bozdurup canınızı yakmayın" uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları...

İslam Memiş son dakika dolar yorumu

"Gördüğünüz gibi değil!" başlıklı videosunda İslam Memiş, değerlendirmelerinin bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek, dolar ve altın yatırımcısını uyardı ve şunları söyledi:

Dolar ekranda 18.12 TL ama...

- Dolar TL kuru ekranlarda 18.12 lira ancak serbest piyasalarda 18.22-18.25 aralığında. Dolar tarafındaki pozitif görünümün devam etme nedeni dolar endeksinin 109'a kadar yükselmesi. Uluslararası piyasalarda dolar değer kazandı. 18 üzeri ataklar doların tekrar yukarı yönlü hamleyi kırmasına neden oldu. 18.20 güçlü destek seviyesi. Altında 18.10 var ama siz ekranlarda 18.12 olarak görüyorsunuz ama serbest piyasalarda bu rakamlar yok.

Euro neden düşüyor?

- Euro/TL'nin gerçek kuru 18.11-18.17 aralığında. Euro, doların yine altına sarktı. Muhtemelen bu baskılanma devam ederse, 0.80'lere kadar inme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Avrupa'daki enerji krizleri, Fed'in politikaları, dolar endeksinin yükselmesi euro'nun değer kaybına neden oldu.

- Euro'nun gereğinden fazla değer kaybetmesi, elinde dolar olan arkadaşlarımıza orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurabilirlerse avantaj sunuyor. İnsanlara bir şeyleri kabullendirmek için uğraşıyorlar. Dolar en güçlü para birimi, ABD en güçlü ekonomi diye insanlara kabullendirmeye çalışıyorlar. İnsanlar bıkana kadar da bu süreci böyle devam ettirecekler.

Dolar-Euro paritesini değerlendirin

- Piyasaları manipüle eden kişiler dolar karşısındaki bütün yatırım araçları ve para birimlerini baskılamaya devam ediyor. O yüzden dolarım var, değerlendirmek istiyorum diye soranlar, 1 seviyenin altında olan paritenin orta ve uzun vadede kaçırılmayacak fırsat olduğunu unutmaması gerekiyor.

Altın yorumları İslam Memiş

Gram altın sizin gördüğünüz gibi değil

- Altın onsu 1738 dolarda yatay, sakin bekliyor. Neyi bekliyor? Fed'in faiz kararını bekliyor. 1720-1770 aralığında bekliyor. Dolar karşısında aşırı değer kaybettiği için, altın gerçek değerinde olmadığı için dolar karşısında aynı euro, sterlin, gümüş gibi en fazla değer kaybeden emtialar. Alınabilir seviyedeler.

1007 TL'den bozdurup canınızı yakmayın

- Gram altın TL fiyatını ekranlarda 1007-1009 olarak gösteriyorlar ancak iş sizin gördüğünüz gibi değil. Şu anda 1023-1027 aralığında. Bozdurursanız 1023, satın alırsanız 1028 lira. Dolayısıyla sadece satın alma için değil, bozdurma için dahi ekranlardaki fiyatlar geçerli değil.

- Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın. Gram altın TL 1023-1028 aralığında, elinizdekini tutup da 1007'den bozdurup canınızı yakmayın. Bazı arkadaşlar gram altın düştü diyor, 1023-1028 nasıl düştü?

Cuma günü piyasalarda dalgalanma olabilir

- Bu hafta cuma günü Fed Başkanı'nın konuşması var. Çok önemli olacak, cuma günü piyasalarda dalgalanma olabilir. Fed'in faiz artırımına dair bir ipucu aranacak. Cuma günü dalgalanma olursa şimdiden bunun hazırlığını yapmanız gerekiyor.