Analistler altın için sıradaki gelişmeyi duyurdu!

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları hafta sonu da merakla takip ediliyor. Altın fiyatları için oldukça yoğun bir veri haftası geride kalırken yatırımcılar "Gram altın ne kadar? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorularını araştırıyor. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın toparlanma çabasına girerken altın gram fiyatı da yükselişe geçti. İşte altın tahminleri ve beklentilerini araştıran yatırımcılar için canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

Analistler merkez bankalarının enflasyon baskılarıyla mücadelede şahin bir duruşu tercih etmelerinin 2022 görünümünü belirsizleştirdiğini ifade etse de böyle bir ortamda altının bir adım öne çıkarak yatırımcılara göreli bir güç gösterdiğini kaydettiler.



2020 yılının ikinci yarısında merkez bankaları korona virüs salgınından etkilenmiş ekonomileri ek teşvik paketleriyle desteklerken ve faiz oranları düşük seviyelerdeyken altın fiyatları ons başına 2000 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Ekonomide son dönemde oluşan makroekonomik durum sonucunda artık teşviklerin kısılacağı ve muhtemelen birçok ekonomide çoklu adette faiz arıtımına gidileceği beklentisi hakim. Analistler piyasalarda para politikasının sıkılaştırılacağının aylardır konuşuluyor olması ve bu yönde politika geliştirilmesinin yarattığı ters rüzgârların altın fiyatlarını olumsuz etkilemediğini belirtiyor.

"Altın bu işten kazançlı çıkar"

Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin altın fiyatlarına dayanak oluşturduğunun altını çizen analistler, “Piyasalar strese girdiğinde genellikle altın bu işten kazançlı çıkar. Hisse senedi piyasalarının bu yıla çok kötü bir performansla girdiğini görüyoruz. Piyasalarda genel anlamda bir ayı piyasası oluştuğunda ve birçok endeks aşağı yönü gösterdiğinde altın gücünü göstermek için fırsat ele geçirmiş olur. Piyasaların gerilim yaşadığı dönemlerde altın değerli metali yatırımcı portföylerinde bir denge unsuru sağlamaktadır. Bununla birlikte altın her zaman satış baskıları karşısında dayanıklı duramasa da piyasaların gerildiği ortamlarda genellikle tipik risk varlıklarından daha iyi bir performans göstermektedir” şeklinde değerlendirmede bulundular.

ONS altın

Oldukça güçlü gelen ABD Tarım Dışı verisi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş meydana geldi. Veri öncesi yüzde 1.82 seviyesinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizi, veri sonrası hızlıca yüzde 1.90 seviyesine yükseldi. Bu durum değerli metalleri baskıladı ve ons altın dün veri sonrası 1814 dolardan 1795 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Ons altın dün 1795 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bu düşüşün kar realizasyonu için yapılan aşırı satışlar olduğunu düşünen yatırımcıların dipten alımlara başlamasıyla yeniden toparlanmaya başladı. Yatırımcılar ons altını hızlıca 1800 doların seviyesinin üzerine taşıdılar. Altının ons fiyatı hafta sonu 1808 dolardan değerleniyor.

Gram altın

1060 lira ile Aralık ayında tüm zamanların zirvesine çıkan gram altın fiyatları bir aydan fazla zamandır 770-810 lira aralığında seyrediyor. Dün 791 lirayı gören altının gram fiyatı günü 786 liradan kapatmasının ardından hafta sonu hafif yükselişle 788 liradan işlem görüyor.

Altın için kritik seviyeler

Analistler altında yükseliş için 1820 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiği ifade edilirken bu seviyelerde tutunmayı başarırsa, altının önünde güçlü direnç olarak 1838 ve ardından 1851 dolar seviyelerinin kalacağını belirtiyorlar.

Dikkat çeken değerlendirme

İngiltere merkezli broker Sucden Financial, 2022 için en son üç aylık metaller görünümünü yayınladı. Fed politikası ile enflasyonist baskılar arasındaki ayrışmaya odaklanan raporda, dalgalanmanın bir süre daha devam edeceği belirtildi. Ancak metallerin destek seviyelerinin de koruyacağı kaydedildi. Raporda ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın metaller, enerji ve tahıl ihracatı üzerinde olumsuz etkiler yaratarak durumu daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor. Raporda altın fiyatları için, “Altının, devam eden enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının fiyat baskılarını düşük tutmak için yeterince çaba göstermediği endişeleriyle güçleneceğini tahmin ediyoruz” denildi.

Şirket altın fiyatları için genel bakış açılarının orta derecede yumuşak olduğunu belirtiyor. Üretim fiyatlarındaki gevşeme göz önüne alındığında enflasyonun her ay yumuşamaya başladığını ve sıkılaştırma döngüsünün yıl içinde bu yavaşlamayı daha da artıracağını tahmin eden firma altın fiyatları için 1720-1880 dolar aralığını öngörüyor.

Türkiye detayı

Sucden Financial, merkez bankaları talebi hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:



“Aydan aya zayıflamasına rağmen altın, rezervlerin önemli bir bileşeni olmaya devam ettiğinden merkez bankası tarafından desteğin devam etmesini bekliyoruz. Küresel resmi altın rezervleri, Ocak 2021’den bu yana ilk kez düştü ve Özbekistan’dan gelen büyük bir satışın ölçeği düz olabilecek bir ayda devirmesiyle Kasım ayında 21,5 ton düştü. Türkiye ve Rusya en çok satanlar arasında yer aldı. Kasım ayında net satışlara dönüşe rağmen, merkez bankaları 2021 için sağlıklı net alıcılar olma yolunda ilerliyor.”

Rapor, yakın vadede, bu çeyreğin odak noktasının enflasyon ve müteakip hükümetin bununla mücadele için vereceği tepki üzerinde olacağını söylüyor. Rapora göre, ABD’deki yüksek nominal faizler ve kripto para birimlerinin sürekli alımı, yatırımcıların geçen yıl altına koyduğu fonların bir kısmını daha da ortadan kaldıracak…