Analı kızlı yemeği tarifi | Salçalı analı kızlı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Analı kızlı, yapıldığı yöreye göre "çorba" ya da "yemek" olarak adlandırılır. İçli köfte gibi yapılan ve büyük köftelerden oluşan yemeğinin aksine, çorbası oldukça az malzemeden oluşur. Biz sizler için analı kızlı yemeğini derledik. Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz...

Malzemeler

Hamuru için;

2 kase ince bulgur

2 yemek kaşığı irmik

250 gram yağsız iki kez çekilmiş kıyma

Tuz

1 adet yumurta

Aldığı kadar su

İç harcı için;

3 adet orta boy kuru soğan

250 gram yarım yağlı kıyma

3 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Tuz, pul biber, karabiber

Sosu için;

1 adet büyük boy kuru soğan

1 yemek kaşığı dolusu salça

1 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz, pul biber, karabiber

İç harç için yemeklik soğan ve yağı tencerede kavurup kıymayı ilave edin. Kıyma kendini saldıktan sonra, baharatlarını ekleyip, fazla kurutmadan, ocaktan alın. Aksi halde suyunu çok çeker ve lezzetsiz bir kıvam alır.

Köfteler için bulguru yıkayıp kıyma ile karıştırın. Tuz ve irmiğini ekledikten sonra suyu dikkatlice yedirerek 15-20 dakika kadar yoğurun ve bütünleşmesini sağlayın. Bu hamur ile iri köfteler yapıp, içlerini doldurun ve kalan harç ile de küçüklerini yapın.

Birleştirmek için derin bir tencereye yağı alın. İçerisine soğanı kesip kavurun. Salçasını ve baharatlarını ekledikten sonra içerisine suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra da yavaş yavaş nohut ve köfteleri ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ocaktan alıp dinlendirin.

Şimdiden afiyet olsun...