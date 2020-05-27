  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Analı kızlı yemeği tarifi | Salçalı analı kızlı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bazı yörelerde sadece bulgurla yapılsa da en güzel analı kızlı, kıyma ile yapılan oluyor. Özellikle tam kıvamında ve baharatı yerinde bir analı kızlı yediğinizde, diğer tarifleri unutuyorsunuz. Peki ama salça ile yapılan analı kızlı tarifi nasıl? Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? İşte merak edilen kıymalı analı kızlı yemeği tarifi ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:29:00 -
Analı kızlı yemeği tarifi | Salçalı analı kızlı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Analı kızlı, yapıldığı yöreye göre "çorba" ya da "yemek" olarak adlandırılır. İçli köfte gibi yapılan ve büyük köftelerden oluşan yemeğinin aksine, çorbası oldukça az malzemeden oluşur. Biz sizler için analı kızlı yemeğini derledik. Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz...

Malzemeler

Hamuru için;

  • 2 kase ince bulgur
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 250 gram yağsız iki kez çekilmiş kıyma
  • Tuz
  • 1 adet yumurta
  • Aldığı kadar su

İç harcı için;

  • 3 adet orta boy kuru soğan
  • 250 gram yarım yağlı kıyma
  • 3 yemek kaşığı tereyağı  veya margarin
  • Tuz, pul biber, karabiber

Sosu için;

  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı dolusu salça
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • Tuz, pul biber, karabiber

İç harç için yemeklik soğan ve yağı tencerede kavurup kıymayı ilave edin. Kıyma kendini saldıktan sonra, baharatlarını ekleyip, fazla kurutmadan, ocaktan alın. Aksi halde suyunu çok çeker ve lezzetsiz bir kıvam alır. 

Köfteler için bulguru yıkayıp kıyma ile karıştırın. Tuz ve irmiğini ekledikten sonra suyu dikkatlice yedirerek 15-20 dakika kadar yoğurun ve bütünleşmesini sağlayın. Bu hamur ile iri köfteler yapıp, içlerini doldurun ve kalan harç ile de küçüklerini yapın.

Birleştirmek için derin bir tencereye yağı alın. İçerisine soğanı kesip kavurun. Salçasını ve baharatlarını ekledikten sonra içerisine suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra da yavaş yavaş nohut ve köfteleri ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ocaktan alıp dinlendirin. 

Şimdiden afiyet olsun...

Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?
Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Mug kek | Bardakta kek tarifi
Mug kek | Bardakta kek tarifi

Kadın - Aile

Mug kek | Bardakta kek tarifi

Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi
Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi

Kadın - Aile

Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi

Evde waffle hamuru nasıl yapılır?
Evde waffle hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Evde waffle hamuru nasıl yapılır?

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı
Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Kadın - Aile

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...
Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Kadın - Aile

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri
Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

Yemek Tarifleri

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Kahvaltılık sarımsaklı ekmek tarifi
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Kahvaltılık sarımsaklı ekmek tarifi

Kadın - Aile

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Kahvaltılık sarımsaklı ekmek tarifi

Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?
Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı