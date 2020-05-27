Analı kızlı yemeği tarifi | Salçalı analı kızlı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Bazı yörelerde sadece bulgurla yapılsa da en güzel analı kızlı, kıyma ile yapılan oluyor. Özellikle tam kıvamında ve baharatı yerinde bir analı kızlı yediğinizde, diğer tarifleri unutuyorsunuz. Peki ama salça ile yapılan analı kızlı tarifi nasıl? Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? İşte merak edilen kıymalı analı kızlı yemeği tarifi ve malzemeleri...
Analı kızlı, yapıldığı yöreye göre "çorba" ya da "yemek" olarak adlandırılır. İçli köfte gibi yapılan ve büyük köftelerden oluşan yemeğinin aksine, çorbası oldukça az malzemeden oluşur. Biz sizler için analı kızlı yemeğini derledik. Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz...
Malzemeler
Hamuru için;
- 2 kase ince bulgur
- 2 yemek kaşığı irmik
- 250 gram yağsız iki kez çekilmiş kıyma
- Tuz
- 1 adet yumurta
- Aldığı kadar su
İç harcı için;
- 3 adet orta boy kuru soğan
- 250 gram yarım yağlı kıyma
- 3 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
- Tuz, pul biber, karabiber
Sosu için;
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 1 yemek kaşığı dolusu salça
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- Tuz, pul biber, karabiber
İç harç için yemeklik soğan ve yağı tencerede kavurup kıymayı ilave edin. Kıyma kendini saldıktan sonra, baharatlarını ekleyip, fazla kurutmadan, ocaktan alın. Aksi halde suyunu çok çeker ve lezzetsiz bir kıvam alır.
Köfteler için bulguru yıkayıp kıyma ile karıştırın. Tuz ve irmiğini ekledikten sonra suyu dikkatlice yedirerek 15-20 dakika kadar yoğurun ve bütünleşmesini sağlayın. Bu hamur ile iri köfteler yapıp, içlerini doldurun ve kalan harç ile de küçüklerini yapın.
Birleştirmek için derin bir tencereye yağı alın. İçerisine soğanı kesip kavurun. Salçasını ve baharatlarını ekledikten sonra içerisine suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra da yavaş yavaş nohut ve köfteleri ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ocaktan alıp dinlendirin.
Şimdiden afiyet olsun...