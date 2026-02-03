Analı-kızlı fuhuş şebekesi rezaleti: Anne müşteri geldi…

Antalya'da kan donduran bir "fuhuş" ve "insan ticareti" davası gündemi sarstı. İddianameye göre suç örgütü, operasyonlardan kaçmak için evleri 'öğrenci evi' adı altında kiraladı. İnternet üzerinden verilen sahte ilanlarla müşteri bulan şebekenin, kadınların kazançlarına el koyduğu ve dış dünyayla bağlantılarını kısıtladığı tespit edildi.

GÜNDÜZ ANNE, GECE KIZI

Dosyadaki detaylar, suç örgütünün işleyişine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Eskişehir’de genelevde çalışan S.Y., anne ve kızın evleri “öğrenci evi” gibi gösterdiğini, paraların M.Ö.’de toplandığını ve “gündüz anne, gece kız” sisteminin uygulandığını iddia etti. Şebekenin kadınlar üzerinde tam kontrol kurduğu ve olası baskınlarda patron konumundaki isimlerin mağdur rolüne büründüğü iddiaları da gündeme geldi. Anne ve kızı ise savunmalarında tüm suçlamaları reddederek kimseyi zorlamadıklarını öne sürdü. Davanın ilk duruşması 9 Mart’ta Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.