  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’ Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak "New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti Binlerce yuva yıkan sanal bahis baronu Veysel Şahin'in kasası ifşa oldu Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat! Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi Lağım patladı her yerden pislik akıyor
Aktüel Analı-kızlı fuhuş şebekesi rezaleti: Anne müşteri geldi…
Aktüel

Analı-kızlı fuhuş şebekesi rezaleti: Anne müşteri geldi…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Analı-kızlı fuhuş şebekesi rezaleti: Anne müşteri geldi…

Antalya'da anne ve kızının yönettiği fuhuş şebekesi çökertildi. Aralarında anne ile kızının da bulunduğu 12'si tutuklu 15 şüphelinin yargılandığı davada, mağdur edilen kadınların tehdit ve baskıyla çalıştırıldığı da ortaya çıktı.

Antalya'da kan donduran bir "fuhuş" ve "insan ticareti" davası gündemi sarstı. İddianameye göre suç örgütü, operasyonlardan kaçmak için evleri 'öğrenci evi' adı altında kiraladı.  İnternet üzerinden verilen sahte ilanlarla müşteri bulan şebekenin, kadınların kazançlarına el koyduğu ve dış dünyayla bağlantılarını kısıtladığı tespit edildi.

GÜNDÜZ ANNE, GECE KIZI

Dosyadaki detaylar, suç örgütünün işleyişine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Eskişehir’de genelevde çalışan S.Y., anne ve kızın evleri “öğrenci evi” gibi gösterdiğini, paraların M.Ö.’de toplandığını ve “gündüz anne, gece kız” sisteminin uygulandığını iddia etti. Şebekenin kadınlar üzerinde tam kontrol kurduğu ve olası baskınlarda patron konumundaki isimlerin mağdur rolüne büründüğü iddiaları da gündeme geldi. Anne ve kızı ise savunmalarında tüm suçlamaları reddederek kimseyi zorlamadıklarını öne sürdü. Davanın ilk duruşması 9 Mart’ta Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23