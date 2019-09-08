Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya karşı yurt içi ve yurt dışında devam eden başarılı ve kararlı operasyonları nedeniyle insani gücü gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra, güvenlik güçlerine teslim olmalarında artması nedeniyle gücü azalan terör örgütü PKK kadınlara yöneldi.

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları dağa kaçırılan Anaların ve ailelerin yaptığı oturma eyleminden rahatsız olan PKK, kadın teröristi konuşturarak algı oluşturmaya çalıştı.

Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi’nin (KJK) sözde yöneticilerinden Koçerîn Amed, “Bu analar, özel savaş tarafından özel olarak yönlendiriliyor. Bununla birçok şeyi birlikte hedefliyorlar, barış analarının etkisini kırmak istiyorlar” diyerek yaşanan oturma eylemini gölgelemeye çalıştı.

Dağa kaçırılan çocuklardan hiç bahsetmeyen Amed, “Kürt toplumunun en fedakar, en cesur ve yiğit evlatları, gemilerini yakarak özgür Kürdistan için gelirler. Analık gibi kutsal bir duyguyu; soykırımcı, sömürgeci devletin kullanmasına izin vermeyelim ve çocuklarımızın ülke ve özgürlük için yapacakları tercihlerde onların yanında duralım” diyerek çocukları yine dağa çağırdı.