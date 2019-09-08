0553 313 94 23

Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor

Başarılı operasyonlar sonucu dağılma sürecine giren terör örgütü PKK, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan acılı anaları karalamaya çalıştı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:27
Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya karşı yurt içi ve yurt dışında devam eden başarılı ve kararlı operasyonları nedeniyle insani gücü gün geçtikçe azalmaya devam ediyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra, güvenlik güçlerine teslim olmalarında artması nedeniyle gücü azalan terör örgütü PKK kadınlara yöneldi.

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları dağa kaçırılan Anaların ve ailelerin yaptığı oturma eyleminden rahatsız olan PKK, kadın teröristi konuşturarak algı oluşturmaya çalıştı.

Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi’nin (KJK) sözde yöneticilerinden Koçerîn Amed, “Bu analar, özel savaş tarafından özel olarak yönlendiriliyor. Bununla birçok şeyi birlikte hedefliyorlar, barış analarının etkisini kırmak istiyorlar” diyerek yaşanan oturma eylemini gölgelemeye çalıştı.

Dağa kaçırılan çocuklardan hiç bahsetmeyen Amed, “Kürt toplumunun en fedakar, en cesur ve yiğit evlatları, gemilerini yakarak özgür Kürdistan için gelirler. Analık gibi kutsal bir duyguyu; soykırımcı, sömürgeci devletin kullanmasına izin vermeyelim ve çocuklarımızın ülke ve özgürlük için yapacakları tercihlerde onların yanında duralım” diyerek çocukları yine dağa çağırdı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:27
  1. terör örgütü PKK
  2. PKK
  3. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı
  4. Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi (KJK)
  5. Koçerîn Amed

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moldova - Türkiye maçını Davide Massa yönetecek
    1. Moldova - Türkiye maçını Davide Massa..
    2. Kolombiya'nın eski yıldızından sürpriz..
    3. Hastanede nefes kesen tatbikat
    4. Ali Palabıyık, Karadağ-Çekya maçını..
    5. Gökçek'ten EYT'nin mimarı Okuyan'a zor..
    6. Düzce'de halk otobüsünde feci yangın!
    7. "İnanıyorum ki Süleyman Şah'ın aziz..
    8. (Özel) Balıkçılar umduklarını..
    9. Mardin’de 3 terörist silahları ile..
    10. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı..
    11. Sakarya’da sahilde iskelet bulundu
    12. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu..
    13. Otomobil ile hafriyat kamyonu..
    14. Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ..
    15. FETÖ'nün, TSK'deki "kripto..
    16. Yenikapı tiyatrosu sona erdi.....
    17. HDP İl binası önünde eylem yapan aile..
    18. 12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler..
    19. Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı’nda..
    20. Bağçeşme itfaiye binasının kaba..
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'