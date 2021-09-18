Anahtarı ensenizde 30 saniye bekletirseniz... Hayati önem taşıyor

Burun kanamasında, kan damarları burnun içine ya da burnun arka kısmına doğru akabilir.

Kanın burnun arka kısmına doğru akması tehlikeli bir durumdur ve boğazınıza akması boğulmanıza veya kusmanıza neden olur. Ancak korkmanıza gerek yok size vereceğimiz yöntemlerle 5 dk içerisinde burun kanamasını durdurabileceksiniz.

Burun kanamalarının çoğunlukla travma veya yaralanma nedeniyle ortaya çıkar. Çok kan kaybettiğinizi hissedebilirsiniz, ancak tipik bir burun kanamasında önemli miktarda kan kaybı olmaz.

Burun kanamalarını 5 dk içerisinde durdurabileceğiniz yöntemler

Buz sıkıştırma

Burun kanamasını durdurmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntem buzdur. Bir buz kompresi kanamanın derhal durdurulmasını sağlar. Burnunuza bir buz kompresinin yerleştirin.

Rahat bir pozisyonda oturun. Başınızı kalbinizin seviyesinin üzerinde tutacak şekilde düz oturun. Kanın burnundan boşaltılmasına için başınızı öne doğru eğin. Kanamanız azalacaktır.

Biber

Biber burun tıkanıklığını 5 dakikadan daha kısa bir sürede durdurmak için kullanılır. Ağız yoluyla alındığında vücudunuzdaki kan akışını kontrol etmeye yardımcı olur. 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı biberi karıştırıp için. Kanamayı derhal durdurmak için kanamanın üzerine de uygulayabilirsiniz.

Kese kağıdı

Kese kağıdı kan damarlarına basınç uygular. Burun deliklerine rulo yapılmış kese kağıdını koyun ve üst dudağınız ile kese kağıdını itin 10 dakika kadar bekleyin.

Vazelin

Vazelin burun kanamalarını durdurmak için kullanılabilir. En küçük miktarı bile akciğerlere girerse, pnömoni gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla, vazelin burnunun çok derinlerine uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Vazelini burnunuzun içine ince bir tabaka halinde sürün.

Hindistan cevizi yağı

Zor hava koşullarında sık sık burun kanamalarından muzdarip olursanız, hindistan cevizi yağı burun kanamalarını önleyici tedbir olarak kullanılabilir. Yağ esaslı bir ürün olduğundan ciğerlere girip komplikasyonlara neden olabilir bu yüzden burnun içersine çok fazla sokmayın.

Elma sirkesi

Elma sirkesi hemen her şeyi iyileştiriyor. Burun kanamalarında da etkili olduğu kanıtlanan elma sirkesi kanın pıhtılaşmasını sağlayarak birkaç dakika içerisinde kanamayı durdurur. Burun deliğinizi elma sirkesine batırılmış pamuk ile bastırın 10 dakika sonra kanamanız duracaktır.

Mevsimlik değişiklikleri nedeniyle sık sık burun kanamalarından muzdarip olursanız, 2 çay kaşığı elma sirkesini 1 bardak ılık suyla karıştırın soğuk aylarda her gün 3 kez için. Burun tıkanıklığını önleyeceği gibi kilo vermenizede yardımcı olacaktır.

Sıkıştırma

Kanayan buruna baskı uygularsanız kanın pıhtılaşması sağlayarak kanamayı durdurabilirsiniz. Rahat bir pozisyonda oturun ve burnunuzu 10 dakika kadar baş parmağınızı ve işaret parmağınızı kullanarak burnunuzu kemik yapısının hemen altında sıkıştırın.

Bunu yaparken ağzınızdan nefes alın. Kanın boğazına akmasını önlemek için başınızı hafifçe öne eğin. 5 dakika içerisinde kanamanız duracaktır

Soğuk anahtarlar veya paralar

Buz kompresine benzer şekilde, herhangi bir soğuk metali ile kan damarlarını sıkıştırarak kanamanın durdurulmasını sağlayabilirsiniz. Soğuk metali boynun arkasına yerleştirin ve birkaç dakika bekletin. Kanama 30 saniyede duracaktır, gerekirse tekrarlayın.