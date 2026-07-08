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Siyaset Anahtar Parti istifa depremi
Siyaset

Anahtar Parti istifa depremi

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Anahtar Parti istifa depremi

Mersin/ Erdemli Anahtar Parti Erdemli İlçe Başkanı Sinan Çaylar, görevine atandığı 3 aylık sürenin ardından Anahtar Parti Mersin il başkanı Gür Arslan Yıkar'a ağır eleştiriler ve sitem dolu ifadelerle istifa ettiğini açıkladı.

Sinan Çaylar yaptığı açıklamada, Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun takdiriyle atandığı Erdemli İlçe Başkanlığı görevinde ciddi çalışmalar yürüttüğünü, parti binasını tuttuğunu ve yönetim için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Çaylar, istifasının gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:“

Mersin İl Başkanımız Gür Arslan Yıkar tarafından hem durdurulduk hem de ‘az bekleyin’ gibi söylemlerle,  yalan ve oyalamalarla avutulduk. İl başkanlığı olarak verilen hiçbir söz tutulmadı. Yalan ve tutarsızlığını net bir şekilde gördük. İlde kimin il başkanı olduğu belirsiz hale geldi.Herkes il başkanı gibi davranıyor. Biz Erdemli'de Yönetim oluşturalım diye mücadele ederken,daha yönetimini bile oluşturamayan il başkanı, bizden habersiz yönetimimden  3 kişiyi yazmalarına dahi sessiz kaldık.

Ancak son olarak İl Başkanımızın bir yalanını daha yakalamamız, bardağı taşıran son damla oldu.

 

”Sinan Çaylar, açıklamasının sonunda “

Bu sebepten ötürü ben Sinan Çaylar olarak Anahtar Parti Erdemli İlçe Başkanlığı’ndan an itibarıyla istifa ediyorum” diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.

İstifa, Anahtar Parti’nin Mersin teşkilatında son dönemde yaşanan iç sıkıntıların kamuoyuna yansıyan ilk somut örneği oldu.

 Parti yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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