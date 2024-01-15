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Anadolu'ya gidip ‘Esselamun Aleyküm’ diyecek! İşte Ahmet Davutoğlu'nun kaybedecekler kulübü

Yeniakit Publisher
2024-01-15 15:57:00 -
Anadolu'ya gidip ‘Esselamun Aleyküm’ diyecek! İşte Ahmet Davutoğlu'nun kaybedecekler kulübü

"Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar" sözleriyle kendine güldüren Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, 72 belediye başkan adayını yazılı bir açıklamayla ilan etti. Aday açıklama toplantısı, şehitler sebebiyle lansman yapılmadan gerçekleştirildi. Parti, İstanbul ve Ankara'da ise aday çıkarmadı.

Gelecek Partisi, 72 belediye başkan adayını yazılı bir açıklamayla ilan etti. Aday açıklama toplantısı, şehitler sebebiyle lansman yapılmadan gerçekleştirildi.

İşte dikkat çeken bazı adaylar:

Samsun: Mustafa Yeşilyurt

Ağrı: Murat Gök

Bartın: Yasemin Dora Kurtkaya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakkari: Kitan Tan

İstanbul Avcılar: Uğur Çam

İstanbul Bakırköy: Cüneyt Çeliksoy

İstanbul Bayrampaşa: Aynur Tatlı

İstanbul Beylikdüzü: Nevzat Altıtok

İstanbul Sultanbeyli: Erol Demir

İstanbul Sultangazi: Ramazan Altan

Konya Taşkent: Emin Tezcan

Hatay Samandağ: Eser Yücel

Şırnak Silopi: Nizar Ökten

Van Edremit: Halit Bitik

İSTANBUL VE ANKARA'DA ADAY ÇIKARMADI

Gelecek Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmaması dikkat çekti.

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