Anadolu'ya gidip ‘Esselamun Aleyküm’ diyecek! İşte Ahmet Davutoğlu'nun kaybedecekler kulübü
"Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar" sözleriyle kendine güldüren Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, 72 belediye başkan adayını yazılı bir açıklamayla ilan etti. Aday açıklama toplantısı, şehitler sebebiyle lansman yapılmadan gerçekleştirildi. Parti, İstanbul ve Ankara'da ise aday çıkarmadı.
Gelecek Partisi, 72 belediye başkan adayını yazılı bir açıklamayla ilan etti. Aday açıklama toplantısı, şehitler sebebiyle lansman yapılmadan gerçekleştirildi.
İşte dikkat çeken bazı adaylar:
Samsun: Mustafa Yeşilyurt
Ağrı: Murat Gök
Bartın: Yasemin Dora Kurtkaya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hakkari: Kitan Tan
İstanbul Avcılar: Uğur Çam
İstanbul Bakırköy: Cüneyt Çeliksoy
İstanbul Bayrampaşa: Aynur Tatlı
İstanbul Beylikdüzü: Nevzat Altıtok
İstanbul Sultanbeyli: Erol Demir
İstanbul Sultangazi: Ramazan Altan
Konya Taşkent: Emin Tezcan
Hatay Samandağ: Eser Yücel
Şırnak Silopi: Nizar Ökten
Van Edremit: Halit Bitik
İSTANBUL VE ANKARA'DA ADAY ÇIKARMADI
Gelecek Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmaması dikkat çekti.
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