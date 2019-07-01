Anadolu’nun renkleri Altındağ’da

Altınköy içerisinde kurulan Etnografya Müzesi’nde, Anadolu’nun farklı yörelerine ait kıyafetler sergileniyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi ile önce köy hayatını şehre taşıyan Altındağ Belediyesi, bölgeye kurduğu müzelerle kültürel değerlerin korunmasında önemli bir adım daha attı. Bu kültürel mekânları ziyaret edenler arasındaki çocuklar, geçmişini daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Ziyaretçilerini bekleyen Etnografya Müzesi, Anadolu kültüründen esintiler sunuyor. Ankara, Bolu, İzmir, Muğla, Mardin, Hakkâri ve Gaziantep yörelerine ait kıyafetler Etnografya Müzesi’nde sergileniyor. Yörelere özgü kıyafetlerin cansız mankenlerle sergilendiği müzede, her yöreden Anadolu rüzgârları esiyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler, bu sayede; Anadolu kültürünü, yöresel kıyafetleri ve yörelere özgü gelenekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Okullarla iş birliği

Altınköy’deki müzelerin özellikle çocuklar için çok verimli bir eğlenme ve öğrenme yeri olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımızın geleneksel kültürümüzü yakından tanıması ve öğrenmesi çok önemli Altınköy’e sadece gezmek için değil, aynı zamanda öğrenmek için de gelinmeli. Buradaki Etnografya Müzesi ile çocuklarımız ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına ilişkin bilgi sahibi oluyor. Yeni eğitim-öğretim yılında okullarımızla görüşerek öğrencilerin bu tür müzelerle yoğun olarak buluşturulması için çalışacağız” dedi.