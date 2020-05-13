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Aktüel

Anadolu'nun ilk camisinde ramazan buruk geçiyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle ibadet yapılamayan Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi, eski günlerine dönmeyi bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:02:44 -
Anadolu'nun ilk camisinde ramazan buruk geçiyor

HATAY (AA) - Hatay'da, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde cemaatle ibadet yapılamaması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Habib-i Neccar ve Hz. İsa'nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde inşa edilen cami, Kovid-19 sürecinde cemaatle ibadete izin verilmemesi nedeniyle ramazanı buruk geçiriyor.

Ramazanlarda vatadandaşların en çok geldiği, avlusunun dahi namaz kılanlarla dolduğu Habib-i Neccar, bu yıl sessizliği büründü.

Hatay'da vatandaşlar, salgının bir an önce bitip tarihi camide cemaatle namaz kılacakları günleri bekliyor.

- Habib-i Neccar Cami

Milattan sonra 40'lı yıllarda Antakya'da yaşayan Habib-i Neccar'ın adını taşıyan ve Roma tapınağının yıkıntıları üzerine inşa edilen cami, Ortaçağ mimarisi özelliği taşıyor.

Etrafı medrese odaları ile çevrili olan, minaresi de 17. yüzyılda yapılan caminin avlusunda, 19. yüzyıl eseri şadırvan bulunuyor.

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