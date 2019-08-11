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Anadolu’nun ilk camisinde bayram namazı

Hatay’da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar’ı doldurdu.

11 Ağustos 2019 Pazar 07:17
Anadolu’nun ilk camisinde bayram namazı

Hatay’da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar’ı doldurdu.


Habibi Neccar Camisi, Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi.


Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 07:17
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