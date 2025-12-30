Anadolu'nun gücü yeniden ödüllerle taçlandı! BEE'O Propolis'e son 2 ayda 6 ödül birden

Sürdürülebilirlik vizyonu, çevreye duyarlılığı ve yenilikçi formülasyonlarıyla bugüne dek birçok ödüle sahip olan marka, yalnızca son iki ay içinde ulusal ve uluslararası platformlarda altı prestijli ödüle birden değer görülerek alanındaki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı. 1 Ekim’de gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi’nde BEE’O Arı Sütü Shot, arı ürünleri kategorisinde, BEE&YOU PhenoliX-B Sprey ise takviye edici gıda kategorisinde birincilik ödüllerine layık görüldü. 14 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Gıda İnovasyon Zirvesi Gıda Plus Ödülleri’nde BEE&YOU PhenoliX Energy-X Shot “En Yenilikçi Arı Ürünü” seçildi.

Atina’daki FCEM Dünya Kongresi’nde BEE’O Propolis / BEE&YOU CEO’su ve Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı “Sürdürülebilirlik Ödülü” ile onurlandırıldı. Birleşik Krallık’ın köklü platformu Quality Food Awards’ta BEE&YOU Propolis Probiyotik Shot finale yükselirken, İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Gama Innovation Conference & Awards (GICA) organizasyonunda BEE&YOU “Health & Wellness” kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Güvenilir Ürün Zirvesi’nde Çifte Birincilik 1 Ekim 2025 tarihinde Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi’nde BEE’O ve BEE&YOU iki farklı kategoride birincilik elde etti. Arı ürünleri kategorisinde BEE’O Arı Sütü Shot, doğal içeriği ve standardize formülüyle birincilik ödülüne değer görüldü.

Takviye edici gıda kategorisinde ise BEE&YOU PhenoliX-B Sprey, doğal bileşenleri ve standardize propolis içeriğiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Gıda Plus Ödülleri’nde “En Yenilikçi Arı Ürünü” 14 Ekim 2025’te Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Gıda İnovasyon Zirvesi – Gıda Plus Ödülleri’nde BEE&YOU PhenoliX Energy-X Shot, “En Yenilikçi Arı Ürünü” seçilerek markanın inovasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu. Nar suyu, kırmızı ginseng, arı sütü, taurin ve Anadolu Propolisi Ekstraktı (A.P.E.®️) içeren güçlü formülüyle doğal enerji desteği sağlayan ürün, kısa sürede yoğun ilgi gördü. GICA’da Health & Wellness Kategorisinde Birincilik 22 Ekim 2025’te İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Gama Innovation Conference & Awards (GICA) organizasyonunda BEE&YOU, “Health & Wellness” kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

FMCG sektörünün global oyuncularını bir araya getiren bu prestijli platformda elde edilen başarı, markanın bilimsel Ar-Ge gücüne ve doğal içerik odaklı inovasyon vizyonuna duyulan uluslararası güveni pekiştirdi. Ödül, Business Growth Hub Genel Müdürü Janine Smith tarafından takdim edildi. Quality Food Awards Bronz Ödülü: BEE&YOU Propolis Probiyotik Shot Birleşik Krallık’ın köklü ve saygın gıda ödülleri organizasyonu Quality Food Awards 2025’te BEE&YOU Propolis Probiyotik Shot, “Yıl Boyu Tüketilen Güçlendirilmiş ve Zenginleştirilmiş Gıdalar” kategorisinde Bronz Ödüle layık görüldü. Bu ödül, ürünün doğal içeriği, standardize propolis yapısı ve fonksiyonel formülünün uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteriyor. Kadın Girişimciliğine Uluslararası Takdir Atina’da gerçekleştirilen FCEM Dünya Kongresi’nde, BEE’O Propolis / BEE&YOU CEO’su ve Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, sürdürülebilirlik ve kadın girişimciliği alanındaki örnek çalışmalarıyla “Sürdürülebilirlik Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül, markanın doğaya saygılı üretim yaklaşımının uluslararası düzeyde takdir edildiğinin önemli bir göstergesi oldu. İnovasyonun Kalbi: Patentli Anadolu Propolisi (A.P.E.®️) Ürünlerin merkezinde yer alan A.P.E.®️, Türkiye’nin ilk ve tek patentli Anadolu Propolisi Ekstraktı olup; fenolik ve flavonoid içeriği standardize edilmiş, etkinliği 40’tan fazla klinik çalışma ile gösterilmiş özel bir ekstrakttır. Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile elde edilen bu propolis, sürdürülebilir ve izlenebilir üretim zincirinin ürünüdür.

BEE’O CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, elde edilen bu başarıları şöyle değerlendirdi: “Anadolu’nun eşsiz bitki örtüsünden elde ettiğimiz arı ürünlerini bilimsel yöntemlerle formüle ederek tüm dünyaya ulaştırmak için arı gibi çalışıyoruz. Patentli özütleme teknolojimizle propolisin fenolik içeriğini koruyor, doğallıktan ödün vermeden etkili formülasyonlar geliştiriyoruz. Sözleşmeli arıcılık modelimizle arıcılarımıza destek olurken sürdürülebilir üretimi güçlendiriyoruz. Bu ödüller, doğaya duyduğumuz saygının, bilime verdiğimiz önemin ve etik üretim anlayışımızın bir yansımasıdır.” BEE’O’nun Güçlü Üretim Altyapısı ve Global Başarısı 2013 yılında İTÜ ARI Teknokent’te bir Ar-Ge projesi olarak kurulan BEE’O, bugün uluslararası sertifikalı 10.500 m²’lik üretim tesislerinde faaliyet göstermekte; 10.000’den fazla arıcı ve 750.000 kovanla iş birliği yürütmektedir. Gıda, takviye edici gıda, dermokozmetik ve tıbbi cihaz kategorilerinde geliştirilen ürünler; GMP, ISO, FDA, BRC, IFS, COSMOS Organic, Helal ve TSE gibi global kalite sertifikaları ile güvence altındadır. BEE’O, Anadolu Propolisi’ni ABD’den Avrupa’ya 37 ülkeye ulaştırmakta; ürünleri ABD’de CVS, Walmart, Trader Joe’s, Avrupa’da ise Holland & Barrett gibi perakende zincirlerinde BEE&YOU markasıyla tüketicilerle buluşturmaktadır.