AnadoluJet, Tebriz uçuşlarına başladı

THY’den yapılan açıklamaya göre, dün itibarıyla başlayan Ankara ile Tebriz arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, pazar günleri icra edilecek. Seferler, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 12.50’de, Tebriz Havalimanı’ndan ise yerel saatle 16.00’da düzenlenecek. İran’ın kuzeybatısında bir sanayi şehri olarak konumlanan Tebriz, Doğu Azerbaycan eyaletinin yönetimine de ev sahipliği yapıyor. Nüfus çoğunluğunu Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu şehir, kültürel dokusuyla her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. AnadoluJet misafirleri, 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.