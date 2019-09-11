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"Anadolu’dan İzlenimler" sergisi sanatseverlerle buluştu

İyilik İçin Sanat Derneğinin misafiri olarak "Anadolu’dan İzlenimler" projesi kapsamında geçen yıl İstanbul'a gelen 36 genç sanatçı adayının eserlerinden oluşan sergi, Taksim Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:31
"Anadolu’dan İzlenimler" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencileri İstanbul’da konuk edip sanat etkinliklerine katılımlarını sağlayan "Anadolu'dan İzlenimler" projesinin sergisi açıldı.

Proje kapsamında İyilik İçin Sanat Derneği’nin misafiri olarak, geçen yıl 12 ilden İstanbul'a gelen 36 genç sanatçı adayının eserlerinden oluşan sergi, Taksim Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı adaylarının İstanbul Bienali ile Contemporary İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ziyaretlerinin ardından deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserler, davetlilerden ilgi gördü.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projedeki öğrencilerin kendi okullarınca seçildiğini söyledi.

Öğrencilerin İstanbul'da 4 gün boyunca sanat ortamlarını gördüğüne işaret eden Bozkurt, "Pek çoğu hiç dönmek istemedi şehirlerine ve hatta özellikle de ilk defa hayatlarında bir galeriye bir fuara girdiklerini söyleyenler vardı. Çünkü ilk defa İstanbul’a geliyorlardı. Şehirlerinde böyle imkanlar yoktu. Bir sene boyunca işlerini ürettiler kendi şehirlerinde, şimdi onlara bir sergi açtık. Projemiz her yıl 12 ili ekleyerek devam ediyor." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Kadir Akyol da Anadolu'nun dünyanın bir köprüsü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oradan da yola çıktık. Bunun en güzel özelliği aslında çok çeşitli olması. Yani bu çağın en güzel özelliği disiplinler arası üretimler yapmak. Tek başına bu çağda maalesef büyüyemiyorsun, gelişemiyorsun. Bu çağın da ortak özelliği daha melez yaklaşımlarla üretimler yapmak. Tüm sanat dallarından makina parçalarına, araçlara kadar hepsi hibrittir. O yüzden Anadolu'nun bu şekilde çeşitli olmasından dolayı biz böyle bir isim verdik bu projeye ve onun zenginliğini görebiliyoruz."

- Sergi 30 Eylül'e kadar izlenebilecek

İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünde okurken projeye katılan ve sergide iki eseri bulunan Suzan Turhan ise seçilerek projeye dahil olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Sanat açısından çok heyecanlı şeyler yaşadığına dikkati çeken Turhan, "Gördüklerim hissettiklerim çok farklıydı. Bana çok şey kattı. İstanbul'u daha önce böyle gezebilme şansım olmamıştı ve bu bana çok büyük bir avantaj sağladı. Daha sonra döndükten sonra o hızla çalışmalara başladım. Daha fazla eser görmemi, daha fazla insanla tanışmamı ve sanat anlamında ufkumun genişlemesini sağladı. Çok daha büyük bir dünya olduğunu gördüm aslında." ifadelerini kullandı.

Proje sergisinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden genç sanatçıların eserleri görülebilecek.

Projenin 2. etabı için Kars Kafkas Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden yarın İstanbul'a gelecek öğrenciler farklı sanat etkinliklerine katılacak.

"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 30 Eylül'e kadar izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:31
  1. Anadolu’dan İzlenimler
  2. İyilik İçin Sanat Derneği
  3. resim
  4. sanat

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