0553 313 94 23

"Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek istiyoruz"

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek ve üst düzey voleybolun Anadolu'yla kucaklaşmasını istiyoruz"- "Türk voleybolunun önü açıktır. Biz bugün varız yarın yokuz ama Türk voleybolu her geçen gün ivme yakalayacak, daha büyük başarılara imza atacaktır"

07 Haziran 2019 Cuma 11:08
"Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek istiyoruz"


MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek ve üst düzey voleybolun Anadolu'yla kucaklaşmasını istiyoruz." dedi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu 4. maçında yarın Slovakya ile Malatya'da karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı için kente gelen Üstündağ, Türk voleybolunun hedefleri ve altyapının önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Kurumsal anlamda ve takım sporlarında çok başarılı bir federasyon olgusu yakaladıklarını belirten Üstündağ, bunun bir ekip işi olduğunu ve herkesin büyük bir gayret içerisinde işini yaptığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıldır görevde olduklarını hatırlatan Üstündağ, şöyle devam etti:

"Milli takım organizasyonlarının doğu illerinde olmasını çok ön plana çıkardık, yönetim olarak da böyle bir karar aldık. Anadolu'yu önemsiyorum. Anadolu'da böyle organizasyonların olması çok önemli. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek ve üst düzey voleybolun Anadolu'yla kucaklaşmasını istiyoruz. Başarılı olduk mu? Evet başarılı olduk."

Üstündağ, Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'i Malatya verdiklerini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Bunun ardından da milli takım serüveninin başladığını aktaran Üstündağ, "Biz ilk maçımızı Sivas'ta yaptık. İkinci ev sahibi olacağımız şehir olarak da Malatya'yı tercih ettik. Son maçı da Trabzon'da oynayacağız. Bu ilgi, alaka, sevgi, coşku olduğu sürece bizim de görevimiz bu tür organizasyonları Anadolu'ya vermektir." değerlendirmesinde bulundu.


- "Altyapı olmazsa olmazımız"


Türk voleybolu çok önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Üstündağ, organizasyon bazında gerek kadınlarda gerekse erkeklerde takım sporlarında çok yoğun faaliyetleri bulunduğunu dile getirdi.

Üstündağ, elde edilen başarının tesadüf olmayacağını vurgulayarak, "Benim Türk sporunda başladığım ve geldiğim nokta 40 yıl. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı olmazsa olmazımız. Bugün çeşitli projelerle yola çıktık ve bunları da hayata geçiriyoruz. 'Türkiye fabrika voleybol' diye bir proje var. 6-12 yaşta sporculara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.


- "Türk voleybolunun önü açıktır"


Üstündağ, A Kadın Milli Takımı'nın geçen yıl FIVB Uluslar Ligi'nde final oynadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu takım dünya ve Avrupa'da yaş ortalaması en genç takım. Bugün takımın yıldızı dediğimiz pasör çaprazımız 2000 doğumlu. A Milli Takım'ın dünya ve Avrupa arenasında baş smaçör görevini yapıyor. Demek ki altyapının önemi burada da çıkıyor. Dedik ya hayallerimiz hedeflerimiz, biz bu hedefleri hayal ederek bu noktaya gelmeyi sağladık. Türk voleybolunun önü açıktır. Biz bugün varız yarın yokuz ama Türk voleybolu her geçen gün ivme yakalayacaktır, daha büyük başarılara imza atacaktır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:08
  1. CEV 2019 Avrupa Altın Ligi
  2. Malatya
  3. Türkiye Voleybol Federasyonu
  4. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    1. S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den..
    2. Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün..
    3. Amasya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
    4. Rusya’dan İngiltere’ye: "Davranışımızı..
    5. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    6. Oyun oynayanlar dikkat! Bu 3’ü sizde..
    7. Bu çay hem serinletiyor hem de..
    8. Kansere rağmen ikiz doğurdu
    9. Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor
    10. İslam düşmanı CHP'li avukat..
    11. Antik kentte yıldız şöleni
    12. Vali Demirtaş, şehitler için..
    13. Galatasaray'da 3 bomba birden! Yarın..
    14. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    15. "Bu VIP krizi değil, devletin valisine..
    16. KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382..
    17. Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes..
    18. ASPİLSAN Enerji, savunma ve..
    19. Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri..
    20. Kadın Kooperatifleri Festivali 26..
    21. Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
    22. Kayıtdışı istihdamla mücadele ediyoruz
    23. Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
    24. Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
    25. SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz..
    26. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi..
    27. Otomobil köprüden dereye düştü: 1..
    28. ‘Uluslararası marketler küçük esnafı..
    29. Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    30. "Rusya'da iş dünyası nihilist"
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı