Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Lütfü Türkkan'a çok sert tepki!

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı ve yönetim Kurulu, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Uslu’yu destek olmak için dernek merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

"Görevini yapan bir basın emektarının kafasının ve gözünün kırılması vahşettir" diyen Sinan Burhan “İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın korumaları yargı önünde hesap vermelidir. Sn Lütfü Türkkan muhabir arkadaşımızdan özür dilemelidir.” dedi. "Her fırsatta basın özgürlüğü diyenlerin bir muhabire şiddet uygulaması iki yüzlülüktür" diyen Burhan muhabir Mustafa Uslu’nun yanındayız" dedi.

"Temiz medya istiyoruz"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, "Son günlerde basın mensuplarının ismi çetelerle, karanlık adamlarla anılıyor. Bu konuda iktidar ve muhalefeti destekleyen medya kuruluşları ve tüm medya mensupları temiz ve ahlaklı olmalıdır. İktidarı suçlayan medya kuruluşlarına eleştirenlere bir sorum var. Sayın Yılmaz Özdil bir tv kuruluşunun Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığını söyledi.Sn Uğur Dündar’ı itham etti. Sn. Dündar ben para almadım dedi. Kim burada doğru söylüyor" ifadelerini kullandı.

Burhan ayrıca, "28 Şubat Sürecinde banka hortumlayan medya kuruluşları da araştırılsın" dedi.

Burhan yine 'PKK ve bölücü medya kuruluşlarına destek veren yabancı kuruluşlar incelenmelidir' diye konuştu.