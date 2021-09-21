Anadolu Vakfı’nın burs programına başvurular sürüyor

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye eğitim yardımında bulunan vakfın burs programından yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 30 Eylül 2021 tarihine kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Gençlere katkı

Akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir, “Burs programımızda gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için maddi destek vermenin yanı sıra onların kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı da bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayallerinin farkına varmalarına, hayatlarını daha kontrollü şekilde kurgulamalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Mentorluk desteği

Burs sürecinin maddi destekle sınırlı olmadığına dikkat çeken Aydemir, “Programımız mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine bir yıllık mentorluk sürecini de içeriyor. Bu uygulamalarımızı pandemi sürecinde dijital ortamda kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Mezun bursiyerlerimizle de ilişkilerimiz devam ediyor. Hayata atılan mezun bursiyerlerimiz, edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşıyor” diye konuştu.