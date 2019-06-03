Anadolu Üniversitesi’nde arp tınıları
Arpist İlayda Sezen Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde dinleyicilerle buluştu.03 Haziran 2019 Pazartesi 10:06
Arpist İlayda Sezen Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde dinleyicilerle buluştu.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Arp Resitali”, Salon 2003’te gerçekleştirildi. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında sürdüren İlayda Sezen’in arp performansı müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi.
Dünyaca ünlü bestelerinin icra edildiği resital, arpist İlayda Sezen’e çiçek takdimi ile son buldu.
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