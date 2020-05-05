Anadolu Üniversitesi SODİGEM sosyal medya platformlarındaki yenilikleri inceledi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), pandemi döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

Dünyada küresel pandemi ilan edilmesine neden olan ve Türkiye’de de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında bireylerin sosyal medya kullanımı artış gösterdi. Haberden eğlenceye, görüntülü sohbetten eğitime geniş bir kullanım alanının oluştuğu sosyal medyada, platformlar da kullanıcılar için birtakım yenilikler getirdi.

Instagram’dan 5 yeni özellik

Anadolu Üniversitesi SOGİDEM’in yaptığı araştırmaya göre Instagram, Türkiye kullanıcılarına pandemi sürecinde 5 yeni özellik sundu. Instagram ilk olarak birçok ülkede kullanılabilen Instagram müzik etiketini Türkiye’deki kullanıcılara açtı. Türkiye’deki Instagram kullanıcıları, yeni müzik etiketi ile hikâyelerine artık fon müziği ekleyebiliyor.

Instagram, müzik etiketinden sadece günler sonra Challenge yani "Meydan Okuma Özelliğini" getirdi. Hikâyelerde Challange etiketi kullanılarak Instagram’da kişiler diğer kullanıcılar ile Challange yapabilecek. Facebook tarafından hayata geçirilen anı hesabı uygulaması için Instagram’da da çalışmalar sürüyor. Uygulama, hayatını kaybeden kullanıcılarının profillerini anı hesabına dönüştürmek için kolları sıvadı. Instagram son olarak canlı yayınlarda belirli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapabilme imkânı sunan yeni özelliği test ederken koronavirüs günlerinde kullanıcılarında farkındalık oluşturmak için hikâyelerde kullanılabilecek Teşekkür Saati ve Evde Kal etiketlerini de kullanıma sundu.

Facebook görüntülü konuşmaya yöneldi

Facebook, Türkiye’de ve dünyada #EvdeKal çağrılarının yoğun olduğu bu günlerde kullanımı artan grup görüntülü sohbetler için Messenger Rooms’u kullanıma sundu. Yeni özellikle Messenger ya da Facebook üzerinden oluşturulan odalarda zaman sınırlaması olmadan sohbet edilebilecek. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerine katılmak için bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmak gerekmiyor.

Facebook ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Facebook Live’da var olan “konukla yayın yapma” özelliğini kaldırmıştı. Koronavirüs ile sosyal medyada sıklaşan canlı yayın yapma trendi sonrası Facebook kararını değiştirerek bu özelliği tekrar kullanıma sunacağını duyurdu. Son olarak Instagram ile birlikte Facebook’ta da hikâyelere müzik ekleyebilme özelliği aktif hale getirildi. Facebook hikâyelerinde bir fotoğraf veya video paylaşıldığında, hikâye görüntülenirken çalacak bir şarkı eklenebiliyor. Instagram’da olduğu gibi seçili şarkılar için şarkı sözü ekleme seçeneğini de görebiliyor.

Twitter’dan bilgiye erişim kolaylığı

Twitter, Covid-19 ile ilgilenen araştırmacıların koronavirüs hakkındaki tweetlere daha kolay erişmesini sağlayacak Koronavirüs Kontrol Paneli özelliğini duyurdu. Buna göre koronavirüs hakkında atılan günlük 10 milyona yakın tweeti incelemeleri için araştırmacılara ve geliştiricilere bir kontrol paneli sunacak. Twitter’ın koronavirüs döneminde doğru bilginin kaynağına ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık çalışanlarının hesaplarının doğrulanmasına da öncelik verdi. Buna göre yetkili bir sağlık kuruluşu veya kuruluşla ilişkilendirilmiş bir e-posta adresi olan sağlıkçıların hesapları için Mavi Tik uygulanacağı yani doğrulamaya öncelik verileceği duyuruldu.

Whatsapp yalan habere karşı önlem aldı

Koronavirüs günlerinde görüntülü görüşme imkânlarının zirve yapmasıyla Whatsapp da harekete geçti. Daha önce en fazla 4 kişi ile yapılabilen görüntülü görüşmelerin kişi sınırı yeni güncellemeyle 8 kişiye yükseltildi. Ayrıca koronavirüs hakkında yalan ve provokatif haberlerin yayıldığı başlıca sosyal medya ortamlarından olan Whatsapp, bu duruma karşı önlem aldı. Buna göre artık kullanıcılar bir mesajı sadece 1 kişiye iletildi özelliğini kullanarak gönderebilecek.

TikTok’tan bağış butonu

TikTok, Covid-19 döneminde kullanıcıların hayır kurumlarına bağış yapmasını kolaylaştıracak bir özelliğini duyurdu. Videolarda ve canlı yayınlarda kullanabilecekleri yeni bir ”Bağış Yap” butonunun tanıtımı gerçekleştirdi.