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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı’dan Kurban Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:36
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı’dan Kurban Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:36
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