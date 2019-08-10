Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı’dan Kurban Bayramı mesajı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:36
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum."
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