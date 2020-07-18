Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020
Anadolu Üniversitesi taban puanları 2020. Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları ve sıralaması YKS sonuçlarıyla birlikte tercihlerin başlayacak olması ile merak edilmekte. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları 2020 üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamasıları sorguluyor. Tercih işlemlerine başlamadan önce bulunduğu ilçedeki liselerin taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. Peki; Anadolu Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları 2020 ve başarı sıralaması detayları.
Anadolu Üniversitesi taban puanları 2020-Eskişehir Anadolu Üniversitesi YKS TYT AYT başarı sıralamaları haberimizde yer almakta. İşte Anadolu Üniversitesi bölümleri 4 Yıllık YÖK Atlas puanları. Haberimizde Anadolu Üniversitesi taban puanları yer almakta.
Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın taban puanı
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanı
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) taban puanı
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi taban puanı
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eczacılık taban puanı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe taban puanı
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
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