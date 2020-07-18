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Eğitim

Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2020. Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları ve sıralaması YKS sonuçlarıyla birlikte tercihlerin başlayacak olması ile merak edilmekte. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları 2020 üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamasıları sorguluyor. Tercih işlemlerine başlamadan önce bulunduğu ilçedeki liselerin taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. Peki; Anadolu Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? İşte Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları 2020 ve başarı sıralaması detayları.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:27:00 -
Anadolu Üniversitesi puanları Eskişehir Anadolu Üniversitesi sıralama 2020

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2020-Eskişehir Anadolu Üniversitesi YKS TYT AYT başarı sıralamaları haberimizde yer almakta. İşte Anadolu Üniversitesi bölümleri 4 Yıllık YÖK Atlas puanları. Haberimizde Anadolu Üniversitesi taban puanları yer almakta.

Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı

 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın taban puanı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanı

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) taban puanı

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi taban puanı

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eczacılık taban puanı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe taban puanı

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