Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Öğretim görevlisi alımı yapacak olan Anadolu Üniversitesi, toplam 4 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Anadolu Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan araştırma görevlisi alım ilanında şu ifadeler kullanıldı: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.

İlan başvuru süresi; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlan takvimi, başvuru belgeleri ve ilan hakkındaki detaylı bilgiler ile ilan sonuçları Üniversitemiz internet sayfasının ‘Duyurular’ bölümünde ilan edilecektir.

Başvuru, “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Kampüsü, ESKİŞEHİR” adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte ‘şahsen veya posta ile’ yapılacaktır. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.