Anadolu Üniversitesi AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Ders Ekle sil işlemleri nasıl yapılır? Kimler ders ekle-sil işlemi yapar? Anadolu Aöf kredi kartı ile harç ödeme nasıl yapılır? Anadolu Aöf online kayıt parası ödeme, İnternet üzerinden kayıt yenileme bedeli nasıl ödenir?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri 23 Ekim’de sona erecek. AÖF öğrencileri ders seçimini gerçekleştirmek durumunda. Peki kimler ders ekle-ders sil işlemini yapamaz? Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, DGS ile yeni kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimini yapamazlar. Bu öğrenciler ders seçimini bir sonraki sene yapabilirler.

AÖF iktisat işletme kamu yönetimi ders seçimi

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri devam etmekte. Üç aşamadan oluşan AÖF ders seçimi için birinci aşamada öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Daha sonra ise sistem üzerinden öğrenciler ders seçimi yapacakları dersleri belirleyecek ve son olarak onaylama işlemi tamamlanacak

Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

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