Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin KKTC Lefkoşe Kampüsünde mezuniyet coşkusu

Her yaştan insana uzaktan üniversite okuma imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Başkent Lefkoşa Kampüsünde coşku ile gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsündeki törene KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile öğrenci aileleri katıldı. Mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı’nın açılış konuşması ile devam etti.

Çomaklı yaptığı açılış konuşmasında, “Anadolu Üniversitesi olarak tüm dünyada yaklaşık 40 yakın ülkede Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Kurumu olarak hizmet vermekteyiz. Bu konuda Kıbrıs bizim için önemli bir yer tutuyor. İlk yurtdışı hareketlenme çalışmalarımıza Kıbrıs’tan başladık. Bu noktada da Lefkoşa bizim için çok önemli bir yer. Özelikle tarihsel ve kültürel bağ açısından bizim önemsediğimiz yerlerden bir tanesidir.Biz tek milletiz. O nedenle bu eğitim hamlesinin yurtdışına açılımında dijital dönüşümde özellikler Lefkoşa’dan başlayalım dedik.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesinin KKTC Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören bir çok öğrenci olduğunu söyleyen Çomaklı, “Aileleri ile birlikte gelmişler mezun olacaklar. Başarı belgeleri de var. Onları da vereceğiz takdim edeceğiz. Bizim için önemli olan burada dijital dünya geçiş sürecinde insanların özellikle bu dijital dünyaya entegre olmasını eğitim kurumu olarak sağlamayı hedeflemek ve bunla ilgili çalışmalar yapmaktır. Anadolu Üniversitesi olarak özellikle Açıköğretim Fakültesi sistemi bünyesinde bu dijitalleşme yönelik gücümüz, stüdyolarımız, materyallerimiz var. Bununla ilgili insan kaynağımız gerekli teknik ekip her şeyimiz mevcut. Öğrencilerimize bundan sonra çok daha iyi hizmet sunacağımızdan şüpheleri olmasın.” dedi.

Anadolu Üniversitesinin uluslararası alanda akredite olmuş bir üniversite olduğunun altını çizen Çomaklı, “Bizim buradaki asıl püf noktamız bizimle ilgili olan dönüşüm. Bizim örgün eğitim olmamamız uzaktan eğitime dijital dünyadan eğitim veriyor olmamız. O nedenle çalışanlar bir kampüsten ziyade mobil olarak tabletle iş yerinden eğitim almak isteyenler veya yoğunluktan eğitim fırsatı bulamayıp da ikinci üniversite okumak isteyenlere de Anadolu Üniversitesi olarak kapımız açık. bekliyoruz herkesi.” diye konuştu.

KKTC Anadolu Üniversitesi Kampüsün en yaşlı öğrencisi 74 yaşındaki Prof. Dr. Nazmi Özer de Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucularından olduğunu tarıma olan ilgisi nedeniyle Açıköğretim Fakültesinde eğitim gördüğünü söyledi.