Anadolu toprakları küresel ticaretin kalbi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İpek Yolu’nun devamı niteliğinde olacak Zengezur Koridoru’nun geçeceği güzergahları ihya edileceğini vurguladı. Türkiye’den geçecek ve üzerinde yük geçişi sağlayacak koridorların ülke için önemli avantajlar getireceğini ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi’yle ilgili de açıklamalar yapan Uraloğlu, “Kalkınma Yolu’nu hayata geçirdiğimiz zaman çevre ülkelerinin ilgisini çekecek. Yol yapıldığında Irak’ın güvenliğine katkı sağlayacak. Şu an Süveyş Kanalı’ndan 35 günde yapılan bir nakliyenin süresi 25 güne düşüyor. 10 gün çok uzun bir süre” İfadelerini kullandı.

1.200 kilometrelik çift yönlü otoban

Türkiye’deki demir yollarında kapasiteyi artıracaklarını ve belirli noktalarda karşılıklı geçiş kuracaklarını vurgulayan Uraloğlu şunları kaydetti: “Demir yolunda ilk etapta uluslararası koridorları tamamlama gayretindeyiz. Kalkınma Yolu’nun Türkiye’deki devamını bitireceğiz. Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilen Fav Limanı’na gelecek yükler Türkiye’ye, buradan Avrupa’ya ulaştırılacak. Bu amaçla 2022’nin başında altyapı çalışmalarına başlanan ve 4 yılda tamamlanması öngörülen projeyle Fav Limanı’ndan ülkemize ulaşacak yaklaşık 1200 kilometrelik çift yönlü otoban ve demir yolu inşa edilmesi planlanıyor. Bu yatırımın maliyetinin yaklaşık 16 milyar dolar olması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda projeye gaz ve petrol boru hatlarının da dahil edilmesi öngörülüyor.”

Basra Körfezi'ne yük ve yolcu taşınacak

Uraloğlu, Türkiye’den geçecek Kalkınma Yolu’nun demir ve kara yolu olarak Basra Körfezi’nden Avrupa’ya yük ve yolcu taşıyacağını anlattı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı, Türkiye’de Ovaköy (Hudut)-Nusaybin-Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep-Adana-Mersin (Yenice)-Ulukışla-Karaman-Konya-Afyonkarahisar-Eskişehir-Gebze-İstanbul-Edirne güzergahının kullanmasının planlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu güzergah toplam 2 bin 88 kilometre. Koridor üzerindeki hat kapasitesinin artırılması amacıyla yeni çift hat ve ikinci hat yapımlarıyla eksik kalan kesimlerdeki elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Koridorun 1034 kilometrelik kısmının 689 kilometresinde hızlı tren hattı, 345 kilometresinde elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor.

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Proje çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan 615 kilometrelik yeni demir yolu hattında ise yapıma yönelik planlama çalışmaları sürdürülüyor. Ülkemizin Kalkınma Yolu koridoru üzerinde planlanan yeni demir yolu hatları için 5.8 milyar dolarlık ilave yatırım yapılması öngörülüyor.”

Türkiye tarafında “Nusaybin-Cizre-Silopi-Ovaköy” Irak tarafında ise “Rabiyya-Fişhabur” olarak öngördükleri hat kapsamında, ülke sınırları içindeki kesimle ilgili yaklaşık 130 kilometrelik projenin hazır olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: “Kalkınma Yolu Projesi’nin danışman firması tasarımlarını 2023’ün başı itibarıyla tamamladı. Ayrıca ‘Kalkınma Koridoru’nun ülkemizdeki kara yolu geçişinin ise 1912 kilometre olması planlandı. Halihazırda Kapıkule-Şanlıurfa hattında 1592 kilometrelik kısımda mevcut otoyolla bağlantı sağlanacak. Bununla birlikte, Kalkınma Koridoru kapsamında Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımı planlanıyor. Bu otoyol yatırımının da yaklaşık 2 milyar dolar yatırım bedeli bulunuyor.”