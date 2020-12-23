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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:12:16 -
Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile cip çarpıştı: 8 yaralı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, minibüsün ciple çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem K'nin kullandığı 25 AAK 538 plakalı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne ait hizmet minibüsü, Körfez mevkisinde aynı yönde giden Birol D. idaresindeki 08 AAJ 067 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüsün sürücüsü ve araçta bulunan biri polis 4 kişi ile cipteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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