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Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda kazadan sonra yanan tır söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:39:25 -
Anadolu Otoyolu'nda kazadan sonra yanan tır söndürüldü

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, önünde seyreden tıra çarptıktan sonra yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden S.T'nin kullandığı 34 ZBV 41 plakalı tır, Dörtdivan Gişeleri mevkisinde, önündeki İ.A. idaresindeki 68 KE 946 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, S.T'nin kullandığı tır yanmaya başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan alkol testinde, tır sürücüsü S.T'nin 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.


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