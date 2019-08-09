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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Tatil için yola çıkanlar, otoyolun Düzce ve Bolu kesiminde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor

09 Ağustos 2019 Cuma 22:50
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili için otoyolu kullanan tatilciler, Bolu Dağı viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunda ise trafik normal seyrederken, Zonguldak ve Bartın illerine gitmek isteyen sürücüler, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin çıkışında bulunan Mengen kavşağı kesiminde yoğunluğa sebebiyet veriyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:50
  1. Anadolu Otoyolu
  2. Bayam trafiği
  3. Bolu
  4. Kurban Bayramı

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