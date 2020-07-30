Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu
Kurban Bayramı için yola çıkan sürücüler, otoyolun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor
SAKARYA (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa yol açıyor.
Vatandaşlar, otoyolun Sapanca, Arifiye, Akyazı ve Hendek geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle polis ekipleri, sürücüleri hız ve takip konusunda uyarıyor.
Öte yandan, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dörtyol, Erenler ve Akyazı kesiminde de zaman zaman yoğunluğun oluştuğu görüldü.