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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda arızalanan tıra kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda arızalanan tıra kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:11:16 -
Anadolu Otoyolu'nda arızalanan tıra kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, arızalanan tıra kamyonun çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Kaplan idaresindeki 06 YZG 90 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı gişeleri mevkisinde arızalandı.

Durumu fark ederek tırı yol kenarına çeken sürücü, arızayı gidermek için araçtan indi.

Bu sırada M.K. yönetimindeki 42 K 7375 plakalı kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kaplan, dorse tekerleğinin altında kalırken, sürücü M.K. araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.K'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık personeli, tekerleğin altında kalan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı M.K. ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre iki şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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