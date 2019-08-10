Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde akıcı yoğunluk oluşturuyor

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyruklarına neden oldu. Otoyolun Alikahya Mahallesi geçişi ve Kandıra gişelerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde ise akıcı bir yoğunluk meydana geldi. Otoyolda şeritlerin 3'ten 2'ye düştüğü mevkilerde sıkışıklık yaşanıyor. Otoyol ve D-100 kara yolunda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar da trafikte yoğunluk oluşturuyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, otoyolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.

Yetkililer, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

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