  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda araç yangını ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:15:36 -
Anadolu Otoyolu'nda araç yangını ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde araç yangını nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 34 DE 7832 plakalı otomobilin motor kısmında Gebze ilçesi Kirazpınar mevkisi Ankara yönünde seyrederken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahale sürücü tarafından otomobildeki yangın söndürme tüpüyle yapıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı