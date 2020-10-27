  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü hafif tonajlı araçlara açıldı
Aktüel

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü hafif tonajlı araçlara açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:29:45 -
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü hafif tonajlı araçlara açıldı

DÜZCE/BOLU (AA) - Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ara dönemlerde kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü, hafif tonajlı araçların geçişine açıldı.

Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde devam eden çalışmalar nedeniyle 3 gün önce tamamen ulaşıma kapatılan tünelin Ankara istikametinde yenileme, yol ayırma ve duba çalışmaları tamamlandı.

Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul yönü viyadükler üzerinde yolu ikiye ayırarak baypas çalışması yaptı.

Tır, tanker ve ağır yük taşıyan kamyonlar otoyolun Düzce kesiminden Kaynaşlı, Bolu kesiminden ise Abant gişelerine ve buradan da D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilirken, otoyol hafif tonajlı otomobil, kamyonet, minibüs ve yolcu otobüslerinin kullanımına açıldı.

Baypas yapılan kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolda, çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay