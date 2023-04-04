Anadolu medyası Meclis yolunda

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Anadolu medyasının gür sesi olan ve Türkiye genelindeki 2 bin 500 yerel televizyon, gazete ve radyonun temsilcisi konumunda olan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, AK Parti’den aday adayı oldu. On binlerce kişiye istihdam sağlayan sivil medya örgütünün Başkanı olan Sinan Burhan Kayseri’den adaylık başvuru yaptı.

Her zaman milli iradenin yanında

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen küresel şer odaklarına ve yerli işbirlikçilerine karşı tavır alan ve başta 17-25 Aralık ihaneti, Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında safını milletten yana belirleyen Burhan, her zaman yerli ve milli bir duruş sergiledi. Sinan Burhan önderliğindeki 142 yerel medya kuruluşu, 17-25 Aralık FETÖ yargı kumpasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek,’ bu bir darbe’ demişlerdi. Anadolu Yayıncılar Derneği, Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan Gezi olayları esnasında, Dolmabahçe Sarayını basmak isteyen çapulculara karşı benzer ifadeler kullanmıştı. Gezi darbe girişimini körükleyen yabancı medya kuruluşlarını kınayan Burhan ve arkadaşları, her türlü manipülasyona karşı Türk halkını uyarıcı yayınlar yapmışlardı. Anadolu medyası, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ise destansı bir mücadele vermişti. Burhan ve arkadaşları halkı milli iradeden yana saf tutmak için sokağa davet etmenin yanı sıra, darbe gecesi Türksat uydu yayınlarının kesilmesi üzerine ‘karasal yayına geçin’ talimatını vererek, yerel medyanın darbe karşıtı yayınlarına kesintisiz devam etmesini sağlamıştı. Derneğe bağlı medya kuruluşları, 30 gün boyunca şehir meydanlarından canlı yayınlar yaparak FETÖ’cü hainlerin maskesini düşürmüştü.



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Burhan'a destek çığ gibi

Aynı zamanda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapan ve adaylık başvurusu sebebiyle görevinden istifa eden Sinan Burhan, CHP’li Mansur Yavaş’a yönelik etkili ve seviyeli muhalefetiyle dikkat çekmişti. Memleketi Kayseri ile bağlarını koparmayan Burhan, 7 yıl boyunca köyünde buğday ve su festivali yaparak tüm köylülerin katılımını sağlamıştı. AK Parti Kayseri Teşkilatları tarafından yapılan temayül yoklamasında yoğun bir teveccühle karşılaşan Burhan’a, ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yapan Zafer Şahin, Emin Pazarcı ve Abdulkadir Selvi gibi usta kalemler de destek vermişti.