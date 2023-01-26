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Yaşam Anadolu Leoparı 2 ayrı bölgede görüntülendi
Yaşam

Anadolu Leoparı 2 ayrı bölgede görüntülendi

Nesninin tükendiği sanılan ancak aylar önce fotokapana poz veren Anadolu Leoparı, iki bölgede yeniden görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 17:23:00 -

Nesninin tükendiği sanılan ancak aylar önce fotokapana poz vererek herkesi sevindiren Anadolu Leoparı, iki bölgede yeniden görüntülendi.

Heyecanlandıran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun” ifadelerini kullandı.

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