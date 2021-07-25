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Spor

Anadolu kulüpleri yarışa girdi

Fenerbahçe’nin gönderme kararı aldığı Mame Thiam'ı Konyaspor, Antalya, Rize ve Alanyaspor istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:32:00 -
Anadolu kulüpleri yarışa girdi

Sezonun başlamasına 3 hafta gibi kısa bir süre kalmışken takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Birçok Anadolu kulübü transferde gaza basmış durumda. Özellikle de büyük takımların serbest bıraktığı oyuncular gündemde.

En başta ise Fenerbahçeli Thiam var. Kasımpaşa’dan geldiği Sarı-Lacivertliler’de kalıcı olmayı başaramayan futbolcu için birçok kulüp sıraya girmiş durumda. Başakşehir, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Antalya’nın takıma kazandırmak için uğraştığı oyuncu için artık Alanyaspor da devrede. Akdeniz ekibinin transfer görüşmelerini yürüten Cenk Melih Yazıcı’nın Thiam’ın menaceri Ediz Balkan’la dün akşam bir araya gelip şartları görüştüğü belirtildi.

Taliplerinin fazla olması nedeniyle en iyi sözleşmeyi imzalamak isteyen Senegalli futbolcunun 1.5 milyon Euro maaş talebi olduğu ifade ediliyor. Thiam’ın Alanya tercihine sıcak baktığı ifade edilirken Başakşehir’in önerisine de İstanbul seçeneği nedeniyle olumlu yaklaşıyor. Oyuncunun kararını birkaç güne kadar vermesi bekleniyor.

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