Anadolu Kavağı’ndaki orman yangını kontrol altına alındı Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda, yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı.

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda, yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı.

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının ormanda bulunan yüksek gerilim hattından kaynaklı olduğu iddia edildi. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlenirken yangına helikopterle havadan müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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