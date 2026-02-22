  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Katil ruh her yerde! 2 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere böyle çarptı Vatandaşlarımız etiketleri iyi okumalı Operasyon çocukları Gazze'de! Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz İnsanlık böyle işkence görmedi! Terör kantonları kağıt gibi dağıldı: YPG/SDG/PKK için yolun sonu! Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe! İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki 22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Spor Anadolu kartalı 12 maç sonra kazandı
Spor

Anadolu kartalı 12 maç sonra kazandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Anadolu kartalı 12 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek uzun süreli galibiyet özlemine son verdi. Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Anadolu kartalı, ligde son galibiyetini 10. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti. Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 12 maçta 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, haftalardır süren kötü gidişata sarı-kırmızılılar karşısında 'dur' diyerek 3 puanın sahibi oldu.

Konya uzaya çıkıyor
Konya uzaya çıkıyor

Aktüel

Konya uzaya çıkıyor

Konya Şeker'den Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine yönelik açıklama
Konya Şeker'den Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine yönelik açıklama

Ekonomi

Konya Şeker'den Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine yönelik açıklama

Konya ovasında Aslan avı
Konya ovasında Aslan avı

Spor

Konya ovasında Aslan avı

Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım
Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım

Spor

Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23