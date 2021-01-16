  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Anadolu Isuzu'dan “ProEye” ile satış sonrası aktif hizmet
Otomotiv

Anadolu Isuzu'dan “ProEye” ile satış sonrası aktif hizmet

Anadolu Isuzu, ProEye online destek hizmeti ile satış sonrası müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutma yolunda yeni bir dönem başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:11:00 -
Anadolu Isuzu'dan “ProEye” ile satış sonrası aktif hizmet

İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerine adapte etmeye odaklanan Anadolu Isuzu, Ar-Ge ve inovasyon konusundaki yetkinliği sayesinde ticari araç sektörüne öncülük ediyor. Anadolu Isuzu, Satış Sonrası Hizmetler alanında hayata geçirdiği ProEye online destek hizmeti ile hem Türkiye hem yurtdışına yayılmış servislerinin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olarak, yaşayabilecekleri problemlere anında müdahale ediyor. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, ProEye hizmetinin Anadolu Isuzu’nun satış sonrasında da araçlarına tam destek vaatlerinin bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Anadolu Isuzu olarak Ar-Ge ve inovasyondaki gücümüzle hem sürücülerin, hem bayilerimizin hem de yetkili servislerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yapılan çalışmaların kaydedilebildiği ve arızanın giderilmesi için gerekli video ve doküman desteğinin sağlandığı ProEye ile hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. ProEye in kapsamı sadece bununla kalmayacak, hem eğitimlerde hem de araç ve parça kontrollerinde kullanılarak süreçlerimize önemli bir katma değer yaratacağız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu
Gündem

Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu

Irak, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larının başarısı tüm dünyada gündem oldu. Türk SİHA'larına dünya ülkelerinde..
Tutuklanmıştı! İşte Savunma Sanayii'ndeki köstebeğin evinden çıkan paralar
Gündem

Tutuklanmıştı! İşte Savunma Sanayii'ndeki köstebeğin evinden çıkan paralar

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bazı projeleriyle ilgili bilgileri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden valizler içinde 1.5 milyon euro ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay