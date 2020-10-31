  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Anadolu Isuzu’dan patent atağı
Ekonomi

Anadolu Isuzu’dan patent atağı

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hayata geçirdiği yenilikçi projelerle, Turkishtime Dergisi’nin “Ar-Ge 250” listesinde patent sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla patent alan marka oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:41:00 -
Anadolu Isuzu’dan patent atağı

Şirket, otomotiv, teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan ve en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerin bulunduğu en iyi 250 listesinde 31’inci sırada yer aldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2019 sonu itibariyle patent ve tasarım başvuru sayılarının 498 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalarla sektörümüze öncülük ediyoruz. İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri adapte eden değil, ürün ve hizmetleri kendi varlıklarıyla geliştiren ve tasarlayan bir küresel üretici olmaya odaklanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor.” 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kritik çağrı
Gündem

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kritik çağrı

Darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının KKTC'ye kaçtığını söyleyen Araştırmacı Yazar Fatih Dünemez, yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a h..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay