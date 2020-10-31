Anadolu Isuzu’dan patent atağı

Şirket, otomotiv, teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan ve en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerin bulunduğu en iyi 250 listesinde 31’inci sırada yer aldı.



Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2019 sonu itibariyle patent ve tasarım başvuru sayılarının 498 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalarla sektörümüze öncülük ediyoruz. İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri adapte eden değil, ürün ve hizmetleri kendi varlıklarıyla geliştiren ve tasarlayan bir küresel üretici olmaya odaklanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor.”