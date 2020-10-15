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Ekonomi Anadolu Isuzu'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale süreci hakkında" açıklama
Ekonomi

Anadolu Isuzu'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale süreci hakkında" açıklama

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:22:46 -
Anadolu Isuzu'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale süreci hakkında" açıklama

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin ihalesine teklif verdiğini duyurdu.

Anadolu Isuzu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına bugün teklif vermiş olup; teklifimizin en iyi teklif olduğu tarafımıza bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ihale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi bekleneceği, teslimatların 2021 yılı içinde partiler halinde tamamlanması öngörüldüğü belirtildi.

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