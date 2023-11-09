Anadolu Isuzu'dan "Kışa Hazırlık" kampanyası

Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, satış sonrası hizmetler kapsamında tüm Isuzu yetkili servislerinde geçerli kışa hazırlık kampanyası başlattı.

Ticari araç sürücülerinin kış mevsiminde güvenli, bir sürüş deneyimi yaşamalarını desteklemeye yönelik kampanya çerçevesinde Isuzu, ticari araç müşterilerine, ücretsiz sağlık raporu ve 40 nokta kontrolü, anlaşmalı kartlara 6 taksit ve yüzde 20 indirim gibi avantajlar sunuyor.

Yetkili servislerine ve bayi ağına yönelik eğitimlerini hayata geçirdiği yüksek teknoloji altyapısı ile daha da güçlendiren ve satış sonrası hizmet kalitesini yükseltmeye devam eden Anadolu Isuzu, daha güvenli yolculuklar için tüm müşterilerini yetkili servislerine davet ediyor.

30 Kasım'a kadar geçerli Kışa Hazırlık kampanyası ile ilgili detaylara web sitesinden ulaşılabiliyor.