Anadolu Isuzu’da üst düzey atama

Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Selda Çelik getirildi. Anadolu Isuzu bünyesine 10 Temmuz 2017’de katılan Selda Çelik, 2019 yılı itibarıyla şirketin kurumsal iletişim, pazarlama, bayi ağı yönetimi ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Çelik, Anadolu Grubu’nda ilk olarak 2005 yılında Anadolu Efes Türkiye’de Pazarlama Uzmanı olarak görev almaya başladı. Uzun yıllar Anadolu Efes Türkiye bünyesinde farklı yöneticilik görevlerini üstlenen Selda Çelik, 2017’de Anadolu Isuzu’ya geçti.