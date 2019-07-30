Anadolu Isuzu, rekor midibüs ihracatına hazırlanıyor Anadolu Isuzu, toplam değeri 16,9 milyon Euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde en yüksek adetli midibüs ihracatını gerçekleştirecek.

Anadolu Isuzu, toplam değeri 16,9 milyon Euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde en yüksek adetli midibüs ihracatını gerçekleştirecek. Tiflis’te kullanılacak Isuzu Novociti Life araçları üretim aşamasında incelemek isteyen eski Milan futbol takımı oyuncusu ve yeni Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, 24 Temmuz’da Isuzu fabrikasına yaptığı ziyarette araçları yakından görerek beğenilerini iletti. Tiflis Belediyesi’ne ait Tbilisi Transport Company’nin açtığı ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam değeri 16,9 milyon Euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatını yapacak. İlk olarak gelecek ay başlayacak olan teslimatlar, yıl sonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC’ye gönderilecek 200 adedi aşkın araçla tamamlanmış olacak.

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