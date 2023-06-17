Anadolu irfanı böyle bir şey! İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na karşı yıllar önce böyle uyardı

Seçimlerin kaybedilmesi sonrası CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan muhalif harekete rağmen Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmaya yanaşmıyor. Kulis bilgilerine göre de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun arasının açıldığı iddi ediliyor.

Tam 2019 yılında Trabzonlu Ali amca, İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na karşı uyarmıştı.

Ali amca, "Yaparsın da senin arkandakiler sana yaptırmaz. Kılıçdaroğlu seni alır oradan aşağı, Muharrem İnce'yi almadı mı? oradan. Sen ilçede belediye başkanlığı yaptın. Şimdi Büyükşehiri yönetiyorsun. Gel buraya Muharrem diye çağırdı. Biraz ilerle seni de alacak aşağı unutma bunu!" dedi.

Ali amcanın bu sözlerine İmamoğlu, "Yok, (Kılıçdaroğlu) öyle bir insan değil." cevabını vermişti.



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