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Anadolu insanının cömertliği ‘Bozkır’da

Eşsiz doğal güzelliklerin yanısıra Anadolu insanının mertliğini, kahramanlığını ve cömertliğini anlatan ‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ adlı film bugün sinemaseverlerle buluşuyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:00
Anadolu insanının cömertliği ‘Bozkır’da

Sinemaseverler müjde...

Anadolu’nun ve insanımızın eşsiz değerlerini yansıtan harika bir film vizyona giriyor...

Yapımcılığını Feza Film’in yaptığı ‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ adlı film bugün izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever’in oturduğu filmde başlıca rolleri Soydan Soydaş, Süleyman Kabaali, Tarık Tanrısever, Ayçın Tuyun, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Engin Yüksel, Melike Balçık, Aslı Erdemir, Arzu Budak Yılmaz ve Barış Hayta paylaşıyor.

Toplam 73 ödül aldı

Konya’nın Bozkır ilçesinde çekilen filmde, eşsiz doğal güzelliklerin yanısıra Anadolu insanının mertliğini, kahramanlığını ve cömertliğini de filme yansıdığını belirten yapımcı ve yönetmen Mehmet Tanrısever, “Çok heyecanlıyız. Filmimiz Uluslararası Film Festivallerinden 73 ödül aldı, emeklerimizin karşılığını almak onur ve gurur verici” diye konuştu.

Günümüzde insanların ihtiyaçlarının giderek arttığını, buna rağmen mertlik ve cömertlik gibi özelliklerin azaldığını kaydeden Tanrısever, ‘Bazı insani değerlerin yeniden hatırlanmasında fayda var. Filmimiz böyle bir amaca hizmet etmeyi hedefliyor’ dedi.

Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara‘ filmi bugün beyazperdede sinemaseverlerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:00
  1. Sinemaseverler
  2. Anadolu
  3. Feza Film
  4. Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara
  5. Mehmet Tanrısever
  6. Soydan Soydaş
  7. Süleyman Kabaali
  8. Tarık Tanrısever
  9. Ayçın Tuyun
  10. Yaşar Alptekin
  11. Haldun Boysan
  12. Halil İbrahim Kalaycıoğlu
  13. Engin Yüksel
  14. Melike Balçık
  15. Aslı Erdemir
  16. Arzu Budak Yılmaz
  17. Barış Hayta
  18. Konya’nın Bozkır ilçesi
  19. Anadolu insanı

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