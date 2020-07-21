Anadolu İHL’liler başarının adresi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan temel İslam bilimlerinin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat ve spor gibi farklı alanlarda eğitimlerin zenginleştirilmesini sağlayan program çeşitliliği ile öğrenciler, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere sanat, spor ve akademik alanlarda da başarılarıyla yeni zirvelerin kapısını aralıyor.

8 farklı program var

Bakanlık olarak Anadolu imam hatip liselerinde öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre farklı program türlerini içeren özel proje ve program uygulayan okullar belirlediklerini bildiren MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, bu programlara velilerin ve öğrencilerin oldukça rağbet gösterdiğini belirtti. Yılmaz, “İmam hatip liselerimizde, temel İslam bilimleri ile birlikte fen ve sosyal bilimler, uluslararası, yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program uyguluyoruz” dedi.

İslam dünyasına rol model

İmam hatip modelinin İslam dünyasına örnek bir model olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Öğrenciler fıkıh dersinden çıkıp fizik dersine, kimya dersinden çıkıp Kur’an dersine, hadis dersinden çıkıp matematik dersine giriyor. Bu modelin içinde kitabın ayetleri ile kainatın ayetleri aynı ortamda veriliyor” diye konuştu.