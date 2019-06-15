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Anadolu Grubu’nda üst düzey atama

Anadolu Grubu’nun Temmuz ayı itibarıyla oluşturulacak Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığına Demir Şarman gelecek.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:50
Anadolu Grubu’nda üst düzey atama

Anadolu Grubu’nun perakende, tarım, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde hizmet veren şirketlerinin aynı yönetim altında toplanmasıyla Temmuz ayı itibarıyla oluşturulacak Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığına Demir Şarman gelecek. Grupta 23 yıldır yöneticilik yapan ve Anadolu Etap’ta, şirketin faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bugüne Genel Müdürlük görevini başarıyla yürüten Demir Şarman’ın yönetimini üstleneceği Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu’nda, Anadolu Etap’ın yanı sıra Adel Kalemcilik, McDonald’s, AND Gayrimenkul, Efestur ve Grubun enerji şirketleri yer alacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:50
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  3. Demir Şarman
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  5. Adel Kalemcilik
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  7. AND Gayrimenkul
  8. Efestur

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