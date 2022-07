Anadolu Gençlik Derneği'nden Arda Güler'e flaş davet

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ortaokullar Komisyonu, Ankara’da bulunduğu yıllarda öğrenci olarak AGD etkinliklerine katılan genç futbolcu Arda Güler’e mektup yazarak bu yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Yaz Etkinlikleri’ne davet etti.

Geçtiğimiz aylarda, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yaz Etkinlikleri çantasıyla antrenmana giderken çekilen bir çocukluk fotoğrafı ortaya çıkan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in, Gençlerbirliği altyapısında olduğu yıllarda AGD’de etkinliklere katıldığı anlaşılmıştı. AGD Ortaokullar Komisyonu, genç futbolcu Arda Güler’e sahip çıkarak Yaz Etkinlikleri çantası ve bir davet mektubu gönderdi.

AGD Ortaokullar Komisyonu tarafından gönderilen mektupta, milyonlarca kişinin Arda Güler’i takip ettiği ve katıldığı Yaz Etkinlikleri’nde eğlenceli zamanlar geçirdiği hatırlatılarak, “Biliyorsun; bizim bir sloganımız var: ‘Önce Ahlâk ve Maneviyat’. Senin de bu doğrultuda, bugün olduğu gibi, bundan sonra da ahlâklı bir sporcu örneği sergileyeceğinden hiçbir şüphemiz yok” ifadeleri kullanıldı.

Her sene olduğu gibi bu senede etkinliklerin devam ettiğine dikkat çekilen mektupta, Arda Güler gerçekleştirilen etkinliklere davet edilirken, “Sen de bu heyecanı yeniden yaşamak, Yaz Etkinlikleri’mizde yetişen yeni Arda’larla tanışmak, onlara nasıl örnek olduğunu göstermek istersin diye düşünüyoruz. Bir gün Yaz Etkinlikleri’nde beraber çay içelim. Bilirsin ki; herkese ısmarlayacak çayımız, gönülleri ısıtacak muhabbetimiz her zaman var. Başarılarla dolu olacak kariyerinde her zaman destekçin olduğumuzu unutma” denildi.