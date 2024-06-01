Anadolu-Gazze hattını tahkim edecek olay adım! Türkiye bunu kabul ederse, siyonistlerin Anadolu hakkında gördükleri rüyalar kabusa dönüşür

Yakup Köse, siyonist İsrail'in Refah'taki çadır kampını bombalamasına sert tepki gösterdi. HÜDA PAR'ın İsrail'e karşı kanun teklifini aktaran Köse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert açıklamalarına da temas etti. Köse, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail, Refah'taki çadır kampını iki kere bombaladı. İsrail terör saldırısında ABD yapımı bombalar kullandı. Çadırlarda kalan onlarca Filistinli şehit oldu.

İkinci terör saldırısını, ilki için "Bir yanlışlık oldu, araştırıyoruz" derken yaptılar.

İnsan olma haysiyetini taşıyan herkes terör devleti İsrail'i kınıyor, lanetliyor. Dünyanın dört bir tarafında çeşitli eylemlerle İsrail'e tepkilerini gösteriyorlar. İnsanlık adına umudumuzu yeşerten güzel hamleler; Maalesef bu güzel hamleler terör devleti İsrail'i durduramıyor.

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İsrail terörünü durduracak sert adımlar atılmalı. Bu noktada Türkiye kendi vatandaşları içinde İsrail'e yardıma ve savaşmaya gidenleri tespit edip vatandaşlıktan çıkarmalı. Hatta, İsrail'deki terör kamplarına katılıp bir de Filistinli çoluk çocuğu katledenleri terör suçundan yargılamalı. Bu konuda Türk Yahudi Cemaati de Türkiye'den terör devleti İsrail'e gidenleri ve İsrail'e maddî yardım yapanları kolaylıkla belirleyip devlete bildirebilir. Yeter ki yapmak istesinler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i terör devleti olarak niteledi. Hemen hemen her konuşmasında da İsrail=Terör vurgusunu yapıyor. Bu bağlamda Türkiye'de İsrail propagandası yapılması ve İsrail'e yardım gönderilmesi terör suçları kapsamına alınmalı. İsrail'in yaptığı vahşeti övenler cezalandırılmalı.

HÜDA PAR tarihi bir adım atarak, İsrailli yöneticilerin yargılanması ve İsrail saflarında savaşa katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması için kanun teklifi verdi. TBMM'de gelecek hafta görüşülecek kanun teklifi hakkında HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı şu bilgileri verdi: "Meclis'in karar almasıyla yargı harekete geçebilmeli ve bu siyonist barbar çetenin insanlığa karşı işlemiş olduğu suçların yargılaması bizim ülkemizde de yapılabilmeli. Haklarında yakalama kararı çıkarılmalı, şayet yakalanabilirlerse tutuklanmalılardır. İster Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun ister çifte vatandaşlık sebebiyle başka bir ülkenin siyonist işgalci rejimin vatandaşı olsun gidip orada Gazze'de masumların katledilmesi için oluşturulan orduya yazılmışsa onun vatandaşlığını kaybettirelim, vatandaşlıktan atalım. Eğer oraya asker yazılmış ve bu insanlığa karşı işlenen suçlarda bir fiil rol almışsa onları da cezalandıralım. Hem de en ağır cezayla cezalandıralım. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi de onlar için kanunda öngörelim. Bu da yetmez. Bu kişilerin mal varlıklarına da el koyalım."

Başkan Erdoğan "Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunması yapıyor" demişti. HÜDA PAR'ın mezkûr kanun teklifi TBMM'de kabul edilirse Gazze Anadolu hattı tahkim edilmiş olur ve siyonistlerin Anadolu hakkında gördükleri rüyalar da kabusa dönüşür. Şimdi icraat zamanı!"